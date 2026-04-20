Врач: Просмотр шортсов и видео в TikTok не помогает отдохнуть

Тем, кто хочет отдохнуть, посмотрев ролики, вместо обычных шортсов и тиктоков лучше выбрать видео про природу, написала эндокринолог Зухра Павлова в своем канале в МАХ.

«Новое исследование показало: их не просто приятно смотреть, они реально способны влиять на состояние - улучшать настроение, снижать внутреннее напряжение и давать ощущение спокойствия», - пояснила врач.

В ходе исследования был проанализирован опыт тысяч людей, которые смотрели виртуальные туры по природным зонам в разных уголках мира. Оказалось, что у них появляется ощущение отдыха, как после небольшой прогулки, снижается чувство «перегруженности» и становится более устойчивым внимание.

«Поэтому, если вы выбираете, что посмотреть после работы, возможно, документалки про природу или просто видео леса, моря, гор будут для мозга более «восстанавливающим» вариантом, чем обычный поток контента», - подытожила Зухра Павлова.

Врач подчеркнула: каким бы ни было видео, смотреть его перед сном не стоит.