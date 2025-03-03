Подсчитано, сколько людей пришло на Масленицу в парк Белинского

03.03.2025 | 13:28

В Пензе назвали количество людей, которые в воскресенье, 2 марта, пришли проводить зиму в парк имени Белинского.

По словам главы города Олега Денисова, на Масленицу в парке собралось около 18 000 человек. За порядком следили полицейские и народные дружинники.

Праздник проходил и в других парках, зоопарке, на территориях школ, во дворах. «Пенза встретила Масленицу без происшествий», - написал Денисов в своем телеграм-канале.

Гулянья в парке Белинского начались в 12:00. Для гостей праздника подготовили программу, в которую включили традиционные игры, забавы, угощения, концерт и конкурсы. Среди последних - «Достань петуха». Участники должны были взобраться на столб, достигшим верха полагался приз.

Чучело Масленицы сожгли в 19:00. За процессом наблюдали сотни человек.