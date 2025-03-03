4 марта в Пензенской области будет идти мокрый снег

03.03.2025 | 21:00

Во вторник, 4 марта, в Пензенской области будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юга со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут -1...-6 градусов, будет идти мокрый снег.

Днем на улице ожидается от -3 до +2. В ночь на среду мокрый снег продолжится, прогнозируется 0...-5 градусов.

В народном календаре 4 марта день Архипа и Филимона. На Руси считали, что с этого времени весна все больше вступает в силу. Предки подмечали: если на Архипа и Филимона кругом снежные сугробы, то трава зазеленеет нескоро.