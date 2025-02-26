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Общество

Каждую субботу марта пензенцев ждут на бесплатную флюорографию

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24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Традиционно к этой дате областная туберкулезная больница приурочила бесплатное обследование на опасное заболевание.

В марте каждую субботу пензенцы смогут пройти флюорографию в поликлинике на Суворова, 225, в областном центре.

При себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, медицинский полис и СНИЛС, сообщили в региональном минздраве. Записаться на обследование предложили по номеру 68-25-89.

Процедуру проведут с 8:00 до 14:00 1, 8, 15 и 22 марта.

«В учреждении соблюдается масочный режим, поэтому необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также пройти термометрию при входе», - добавили в минздраве.

Врачи напомнили, что флюорографическое обследование необходимо проходить регулярно. Многие тяжелые заболевания, например рак легкого, туберкулез, долгое время могут протекать скрытно, никак не давая о себе знать. Флюорография помогает выявить их своевременно.

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Источник — фото областного минздрава
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