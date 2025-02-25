Братьям и сестрам погибших бойцов предлагают установить выплаты

25.02.2025 | 08:19

В Госдуму внесен законопроект о расширении круга родственников, имеющих право на выплаты за погибших военнослужащих, застрахованных по обязательному государственному страхованию.

Документ опубликован в электронной базе «Законотворчество».

Автор инициативы, депутат Федот Тумусов, предлагает включить в круг получателей выплат совершеннолетних детей погибших (умерших) военнослужащих, полнородных и неполнородных братьев и сестер.

Отмечается, что в новой редакции Указа Президента РФ от 5 марта 2022 года «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей» они уже включены в круг получателей выплат. Теперь требуются аналогичные поправки в законодательство.

В связи с этим совершеннолетние дети, братья и сестры погибших бойцов обращаются в органы власти и публикуют петиции с просьбой о включении их в категорию получателей страховых выплат.

В пояснительной записке говорится, что документ разработан для устранения несправедливости в отношении этих родственников погибших военнослужащих.