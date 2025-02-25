Сетевое издание|18+|Вторник|25 фев 2025|09:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Братьям и сестрам погибших бойцов предлагают установить выплаты

Печать
Telegram

В Госдуму внесен законопроект о расширении круга родственников, имеющих право на выплаты за погибших военнослужащих, застрахованных по обязательному государственному страхованию.

Документ опубликован в электронной базе «Законотворчество».

Автор инициативы, депутат Федот Тумусов, предлагает включить в круг получателей выплат совершеннолетних детей погибших (умерших) военнослужащих, полнородных и неполнородных братьев и сестер.

Отмечается, что в новой редакции Указа Президента РФ от 5 марта 2022 года «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей» они уже включены в круг получателей выплат. Теперь требуются аналогичные поправки в законодательство.

В связи с этим совершеннолетние дети, братья и сестры погибших бойцов обращаются в органы власти и публикуют петиции с просьбой о включении их в категорию получателей страховых выплат.

В пояснительной записке говорится, что документ разработан для устранения несправедливости в отношении этих родственников погибших военнослужащих.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте