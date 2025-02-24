Тепло в дома в микрорайоне Арбеково пообещали скоро вернуть

24.02.2025 | 10:01

В Пензе ресурсники прокомментировали отсутствие отопления на ряде улиц в микрорайоне Арбеково.

На холодные батареи жители пожаловались ранним утром в понедельник, 24 февраля. Отопление выключили в домах Арбековской Заставы, на улицах Собинова, Бородина, Ладожской, Кронштадтской, Минской, Одесской, Лядова, а также на проспекте Строителей.

«В этом году город отвратительно подготовлен к отопительному сезону! Отопление не могли запустить целый месяц! Постоянные прорывы», - возмутились пензенцы в чате Октябрьского района в Telegram.

Сетевое издание «ПензаИнформ» обратилось за комментарием в ресурсоснабжающую организацию.

«В настоящее время в микрорайоне Арбеково проводится проверка системы, в ближайшие часы температурный режим будет восстановлен до нормативных параметров», - сообщили ресурсники.