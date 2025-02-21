22 февраля жителям Пензенской области стоит одеться теплее

21.02.2025 | 22:00

Пензенцев ждет холодная погода в первый выходной день недели. Прогноз на субботу, 22 февраля, дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров опустятся до отметки -19 градусов, местами - до -24. Днем температура повысится до -6...-11. Ветер подует с севера со скоростью до 10 метров в секунду.

Погода будет облачной с прояснениями. Осадков не ожидается.

Ранее синоптики сообщили, что в предстоящие выходные антициклон начнет сдавать свои позиции, атмосферное давление станет постепенно понижаться, из южных широт в регион начнет поступать более теплый и влажный воздух.

22 февраля в народном календаре - день Панкратия. Считалось, что чем холодней неделя, которая начинается с этого дня, тем теплее будет в марте.