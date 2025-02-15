Маленькие зареченцы смогут бесплатно поиграть на «Каравелле»

15.02.2025 | 10:31

В зареченском центральном парке культуры и отдыха в этом году появится игровой комплекс «Каравелла», рассчитанный на детей 6-12 лет.

«Его посещение будет абсолютно бесплатным», - подчеркнул глава закрытого города Алексей Костин в своем телеграм-канале.

На конструкции, стилизованной под старинный корабль, предусмотрены башни, пушки, прямые и подвесные мосты, лестницы, балконы, декоративные элементы.

«Каравеллу» оснастят гимнастическим комплексом, прямыми и спиральными тоннельными горками и многими другими элементами. Покрытие площадки будет наливным, из резиновой или каучуковой крошки.

Проект строительства площадки уже согласован. Средства выделяет зареченское ПО «Старт».