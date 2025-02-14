В Пензе Сретение Господне отметят праздничными богослужениями

14.02.2025 | 09:32

Православные верующие 15 февраля - в сороковой день после Рождества - отмечают Сретение Господне. Праздничные богослужения совершатся 14 февраля в Спасском кафедральном соборе и 15 февраля - в Покровском (ул. Чкалова).

Их возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Всенощное бдение в Спасском соборе начнется в 17:00, Божественная литургия в Покровском - в 8:00.

«Сретение» на современный русский язык переводится как «встреча». Праздник установлен в память о встрече Богомладенца со старцем Симеоном.

«Богомладенец Христос был принесен Пресвятой Девой и Иосифом Обручником в Иерусалимский храм для совершения священного обряда. Согласно закону Моисееву каждый первородный младенец должен был быть посвящен Богу.

Одновременно с ними в Иерусалимском храме пребывал и праведный старец Симеон, которому к тому моменту уже исполнилось 360 лет. Еще при египетском царе Птолемее он входил в число 70 ученейших мужей-толковников, трудившихся над переводом Священного Писания с еврейского языка на греческий. В процессе работы праведный Симеон, дойдя до фрагмента «Се Дева во чреве приимет и родит Сына», счел его ошибочным, усомнившись, что дева может родить, и решил исправить текст: вместо слова «Дева» написать «жена». Но явившийся ангел Господень остановил его и возвестил, что Симеон не умрет, пока не узрит Христа.

В ожидании обещанной встречи со Спасителем мира праведный Симеон достиг глубокой старости. Узрев в Иерусалимском храме Богомладенца Христа, почтенный старец тотчас же узнал в Нем долгожданного Мессию», - рассказали в Пензенской епархии историю праздника.