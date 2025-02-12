В Пензе ищут очевидцев смертельного ДТП на проспекте Строителей

12.02.2025 | 10:07

Полиция ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Пензе 26 января.

По предварительным данным, в 4:15 напротив дома № 35 на проспекте Строителей 23-летний водитель Kia Rio сбил 31-летнюю женщину.

Свидетели утверждают, что после наезда она была жива, однако скончалась в больнице через некоторое время. Факт смерти женщины подтвердили в Госавтоинспекции.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники полиции. Они просят граждан, обладающих информацией, позвонить в отдел по расследованию ДТП Следственного управления УМВД России по Пензенской области по телефону 59-90-77.

Также можно сообщить сведения в дежурную часть ГАИ по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.