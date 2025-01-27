В Пензе девушка погибла после ДТП на проспекте Строителей

27.01.2025 | 08:56

В воскресенье, 26 января, в Пензе на проспекте Строителей, у дома № 35, сбили пешехода.

О ДТП в Сети сообщили горожане. По словам очевидцев, под колеса машины попала девушка. После наезда она была жива, однако скончалась в больнице через некоторое время. Других подробностей не приводится.

На видео с места происшествия - девушка, лежащая на дороге без движения.

«Там даже пешеходного перехода нет. Что она делала на проезжей части?», «Это одно из мест, где идет ровная дорога и скорость не менее 60. Да и освещенность там никудышная», - написали пензенцы в комментариях.

ДТП прокомментировали в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области. По предварительным данным, оно случилось в 4:20.

«23-летний водитель автомобиля Kia совершил наезд на неустановленного пешехода. Он скончался в медицинском учреждении. По данному факту проводится проверка», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в ГАИ.