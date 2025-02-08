Волонтеры рассказали о мошенниках под личинами поисковиков

Аферисты могут за деньги предлагать поиск бойцов, пропавших в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
Они разъяснили, что поиск участников СВО находится в ведении соответствующих военных организаций - структурных подразделений Министерства обороны РФ. Если пропавший военнослужащий не находится в зоне проведения специальной военной операции, то отряд ищет его в городе или природной среде, когда по вводным и состоянию здоровья предполагается угроза жизни.
«Если вы видите информацию о том, что «Лиза Алерт» ищет участников боевых действий в зоне проведения специальной военной операции, то это дезинформация - намеренная или случайная. Если вам предлагают организовать поиск бойца СВО силами «Лиза Алерт» за деньги, то это мошенники», - пояснили добровольцы в соцсети «ВКонтакте».
Поисковики-волонтеры не оказывают платные услуги. Также они не ищут:
- пропавших больше года назад;
- участников текущих боевых действий в зоне их проведения;
- пропавших без вести в Великую Отечественную войну;
- совершеннолетних людей, сознательно прекративших общение с родными (утративших родственные связи);
- подозреваемых в преступлениях;
- пропавших животных.
«Если вам что-то предлагают от имени отряда на коммерческой основе, в том числе помощь в поисках, которыми мы не занимаемся, это не «Лиза Алерт»!» - предупредили добровольцы.
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