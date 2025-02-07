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Общество

Детское пособие предлагают платить до 23 лет

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В Госдуму внесено предложение выплачивать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка на студентов очной формы обучения до 23 лет. Документ размещен в электронной базе данных.

Авторы инициативы указывают, что сейчас закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» предусматривает прекращение выплаты пособий после достижения ребенком 17 лет.

По мнению разработчиков законопроекта, это противоречит другим нормативным актам. В частности, норма Семейного кодекса РФ признает ребенком лицо, не достигшее 18 лет. Кроме того, если ребенок получает образование по очной форме обучения, он учитывается в составе семьи до 23 лет и в результате среднедушевой доход семьи снижается.

Депутаты предлагают выплачивать пособие до завершения студентами-очниками обучения, но не более чем до 23 лет. По их мнению, такое нововведение будет способствовать восстановлению справедливости и повышению уровня социальной защищенности семей с детьми.

«Законопроект завершит создание единой системы социальной поддержки семей с детьми - от ранних сроков беременности будущей матери до совершеннолетия ее ребенка», - говорится в пояснительной записке к документу.

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