Более половины россиян готовы купить автомобили онлайн

06.02.2025 | 12:50

55% россиян готовы приобрести автомобиль онлайн. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВТБ Авто. Примечательно, что 65% респондентов рассчитывают купить машину за собственные средства, а 35% - за заемные.

Почти половина опрошенных (48%) рассматривает покупку автомобиля в пределах 1,5-3 млн рублей, треть не предполагает тратить более 1,5 млн рублей.

При этом из альтернативных способов владения наиболее известным стал лизинг - о нем знают 75% респондентов. На втором месте - аренда авто, которая известна 63% россиян. Каждый четвертый слышал про подписку на авто, а попробовать ее хотели бы 66% респондентов.

Самыми востребованными классами, которые люди готовы взять по подписке, стали семейные машины комфорт-класса (33,7%), легковые авто среднего класса (31,1%) и городские малолитражки (16,1%). Еще 14% опрошенных готовы взять по подписке авто бизнес-класса, а 5% - представительского.

«Мы ожидаем, что дистанционная покупка авто наряду с онлайн-заказом бытовой электроники или техники или смартфона станет нормой для россиян в ближайшие 5-10 лет. Каждый десятый респондент в нашем опросе уже готов приобрести машину онлайн. Такой способ - это оптимизация сложного процесса покупки и перевод его в новый удобный для клиента формат. Мы наблюдаем появление новых игроков на этом рынке и прогнозируем, что в текущем году произойдет двукратный рост онлайн-продаж», - рассказал генеральный директор ВТБ Авто Сергей Медынский.

Среди самых распространенных трудностей, с которыми сталкиваются покупатели автомобилей, половина респондентов назвала высокие цены на машины. Долгий поиск подходящего авто отметили 46% опрошенных, еще 43% сталкивались с навязыванием дополнительных услуг, а каждый пятый указал на неудобное расположение точек продаж автомобилей.

По итогам 2024 года лидерами продаж на рынке легковых авто, по данным Автостата, стали «Лада», Haval, Chery, Geely и Changan. Чаще всего онлайн россияне покупали автомобили стоимостью 2-3 млн рублей, уточнили в пресс-службе ВТБ.

Наиболее популярными марками оказались Chery Tiggo 4 PRO и Chery Tiggo 7 PRO MAX. У ВТБ Авто самыми популярными марками в прошлом году стали Omoda C5, Chery Tiggo 4 PRO, Changan CS55 PLUS, Geely Coolray и Haval Jolion. Также компания предлагает европейские, корейские и японские бренды, например BMW, Toyota, Kia и другие.

* Опрос ВТБ Авто проводился среди 1 400 респондентов, которые проживают в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей и купили либо планируют купить автомобиль.