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Общество

Для пензенцев сделали бесплатным прохождение ПЭТ/КТ

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С 2025 года жители Пензенской области могут бесплатно пройти ПЭТ/КТ. Обследование проводят на позитронно-эмиссионном компьютерном томографе, совмещенном с рентгеновским компьютерным томографом. Оно необходимо людям, страдающим онкологическими заболеваниями.

Услугу включили в полис ОМС, ранее ее там не было. Об этом в среду, 5 февраля, во время прямого эфира, организованного ЦУР, рассказала директор ТФОМС Пензенской области Елена Аксенова.

«ПЭТ у нас нет. Как и в предыдущие годы, наши жители будут получать услугу за пределами области, в других субъектах», - отметила Аксенова.

Она добавила, что жителям региона доступно другое обследование - ОФЭКТ (однофотонная эмиссионная компьютерная томография. - Прим. ред.). Его делают в областном онкологическом диспансере - теперь также бесплатно.

Ранее сообщалось, что технологии ПЭТ/КТ могут появиться в Пензе в 2028 году. Этим оборудованием планируют дооснастить онкодиспансер.

О создании в области ПЭТ-центра речь ведется уже несколько лет. Пензенцы часто жалуются в соцсетях, что вынуждены проходить обследование в других городах.

«Для точного диагноза в онкологии очень нужен такой аппарат. Людям приходиться ездить на обследование в Тамбов, Воронеж и т. д. за большие деньги, квота на такое обследование не выделяется. В Москве 3 года тому назад мне предлагали сделать обследование на таком аппарате за 45 тысяч», - писала в июле 2023-го пензячка.

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