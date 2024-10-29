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Общество

В Пензенской области боррелиоз выявили у пяти детей

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В Пензенской области за 9 месяцев этого года зарегистрировали 27 случаев иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). В их числе два с длительной инкубацией - пациенты заразились еще в 2023-м. Итоги сезона активности клещей подвели в региональном центре гигиены и эпидемиологии.

Боррелиоз выявили у 5 детей до 14 лет. Первые укусы клещей зафиксировали 31 марта. ИКБ диагностировали у жителей Бессоновского, Городищенского, Пензенского, Сосновоборского, Шемышейского районов и Пензы.

«По данным оперативного мониторинга, за 9 месяцев 2024 года в лечебно-профилактические учреждения области в связи с присасыванием клещей обратилось 1 486 человек; из них 493 - дети до 14 лет», - сообщили специалисты.

В лаборатории центра гигиены и эпидемиологии исследовали 1 071 клеща, снятого с людей, в 231 членистоногом нашли возбудителей боррелиоза. Проверено 104 кровососа из окружающей среды, в 28 случаях результат на наличие возбудителей ИКС был положительным.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с января по октябрь 2023-го в Пензенской области зарегистрировали 72 случая заболевания боррелиозом у жителей Башмаковского (1), Городищенского (1), Иссинского (2), Кузнецкого (3), Наровчатского (1), Пензенского (4), Шемышейского (3) районов, а также Кузнецка (1) и Пензы (56). Среди пациентов были 6 детей до 14 лет.

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