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Общество

Пензенские медики начали помогать детям с ожирением

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В Пензе подготовили и начали воплощать в жизнь пилотный проект, направленный на борьбу с ожирением у детей. Он получил название «Поколение Лайт».

Медики поставили задачу скорректировать образ жизни и питание юных горожан, увлечь их физическими нагрузками. Кроме того, необходимо изменить отношение родителей к развитию своих детей.

В программу включили мастер-классы по правильному питанию и составлению здорового рациона, занятия по лечебной физкультуре, семейные консультации медицинского психолога, кулинарный конкурс и многое другое.

«Медицинские профосмотры несовершеннолетних в разных российских регионах, включая Пензенскую область, подтверждают тревожную статистику: за 10 лет количество детей с избыточной массой тела по всей стране выросло на треть. Основные причины - неправильное питание, постоянное переедание и нехватка физической активности. Диагноз «ожирение» несет с собой серьезные риски для здоровья молодежи: развитие артериальной гипертензии, сахарного диабета 2-го типа, нарушений обмена веществ», - цитирует пресс-служба регионального минздрава главного внештатного специалиста по профилактической медицине Елену Синяшину.

Первой площадкой проекта стала школа № 76. С детьми и их родителями занимались на протяжении двух месяцев. Консультации проводили детский эндокринолог, врачи по лечебной физкультуре и медицинской профилактике, психолог.

Теперь школьникам и их семьям предстоит пройти следующий этап - соблюдение правил программы и контрольную проверку антропометрических показателей через 6 и 12 месяцев.

В феврале и марте программа продолжит работать на двух других площадках в Пензе.

Ранее сообщалось, что область стала лидером среди регионов страны по количеству детей с ожирением. Такое отклонение зарегистрировали у 20,5% юных жителей. В министерстве здравоохранения региона отмечали, что в последние годы количество школьников с лишним весом и ожирением увеличилось в разы, причем среди как учеников начальной школы, так и старшеклассников.

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Источник — фото областного минздрава
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