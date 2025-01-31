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Общество

Биолог: Теплая зима может заставить растения тронуться в рост

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Аномально теплая зимняя погода может привести к раннему пробуждению растений на дачных участках. Об этом предупредила преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко.

«Если температура продержится в плюсе 5-7 градусов неделю-две (что, впрочем, маловероятно), возможно предположить начало сокодвижения ранних растений (кустарников типа жимолости). Могут пойти в рост и озимые посадки - морковь, лук, чеснок. Но, скорее всего, это будут не дружные, а частичные всходы», - рассказала она «Газете.Ru».

По словам эксперта, чтобы кустарники проснулись, нужна не только плюсовая температура, но и определенная продолжительность светового дня, которой пока недостаточно.

«Но даже если почки ранних плодовых кустарников и деревьев тронутся в рост, а затем немного обмерзнут, для растений это не критично, хотя и может привести к уменьшению урожая», - уточнила биолог.

Марина Татаренко также предупредила, что если после потепления резко придут холода, то при отсутствии снега растения могут пострадать. Если же до морозов пройдут снегопады, то цветы, деревья и кустарники переживут зиму благополучно.

«Какие советы можно дать сейчас дачникам? Никаких. К сожалению, укрытые растения (розы и другие) при длительной оттепели могут пострадать от выпревания. Но ничего открывать-закрывать не надо. Вы не можете повлиять на погоду, поэтому просто ждите весны», - дала она совет.

Татаренко добавила: если подмерзнут озимые, их можно будет повторно высадить весной. А садоводам следует заранее выбирать районированные, а не более южные сорта плодовых деревьев.

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Источник — фото pixabay.com
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