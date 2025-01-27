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Общество

В Пензе наказали водителей, не пропустивших пешеходов

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В Пензенской области в 2024 году было зарегистрировано 376 ДТП с пешеходами. В них погибли 34 человека и 361 получили травмы.

В Пензе наказали водителей, не пропустивших пешеходов

Чтобы сократить количество трагедий, сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз провели акцию «Пешеход. Пешеходный переход». Во время нее к ответственности привлекли 83 водителя, которые не уступили людям, пытавшимся перейти проезжую часть.

Также было составлено 210 протоколов на пешеходов, нарушивших правила дорожного движения.

В Пензе наказали водителей, не пропустивших пешеходов

«Уважаемые пешеходы, прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте световозвращающие элементы на одежде», - отметила инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Елена Ананьева.

В Пензе наказали водителей, не пропустивших пешеходов

Также водителям следует быть предельно внимательными, следить за скоростью, заранее начинать тормозить рядом с переходами.

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Источник — видео и фото областной ГАИ
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