В Пензе наказали водителей, не пропустивших пешеходов

27.01.2025 | 20:29

В Пензенской области в 2024 году было зарегистрировано 376 ДТП с пешеходами. В них погибли 34 человека и 361 получили травмы.

Чтобы сократить количество трагедий, сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз провели акцию «Пешеход. Пешеходный переход». Во время нее к ответственности привлекли 83 водителя, которые не уступили людям, пытавшимся перейти проезжую часть.

Также было составлено 210 протоколов на пешеходов, нарушивших правила дорожного движения.

«Уважаемые пешеходы, прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте световозвращающие элементы на одежде», - отметила инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Елена Ананьева.

Также водителям следует быть предельно внимательными, следить за скоростью, заранее начинать тормозить рядом с переходами.