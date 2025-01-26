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Общество

Пензенская область оказалась в числе плохо питающихся регионов

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В Пензенской области проблема нездорового питания выражена выше среднего. В рейтинге регионов России по качеству питания, составленном экспертами проекта «Если быть точным», Сурский край занял 76-е место из 85.

Главный критерий исследования - уровень сбалансированности питания. Эксперты разделили статистические показатели на две группы: индикаторы адекватности продуктового потребления (хлебные продукты, овощи, фрукты, молочные продукты и мясо, за исключением субпродуктов), а также индикаторы факторов риска (жир и сахар).

По мнению исследователей, жители Пензенской области питаются плохо. В их рационе много соли (суточное потребление на человека - 3,7 г), жира (получают из него 37,3% энергии), а также сахара (15,4%).

Так же плохо питаются и жители соседней Тамбовской области (73-е место). Но еще хуже дела обстоят в Мордовии (85-е место), где самая нездоровая диета в стране: 39,1% энергии из жиров, 17% - из сахара, суточное потребление соли - 5,5 г.

В Ульяновской области (31-е место) проблема выражена ниже среднего, а в Саратовской (62-е место) - на среднем уровне.

На верхних строчках рейтинга регионы с самым сбалансированным рационом: Дагестан, Чувашия, Чечня. Жители потребляют меньше насыщенных и животных жиров, сахара по сравнению с другими россиянами, а суточная доза соли не превышает 3 г.

По рекомендациям ВОЗ потребление соли в сутки должно быть не более 5 г, показатель энергии, получаемой из жиров, - не выше 30%, из сахара - не выше 5%.

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