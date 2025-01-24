В Вадинске после падения девочки на льду устроили проверку

24.01.2025 | 18:11

В Вадинске проводится проверка после травмирования 8-летней девочки. Она поскользнулась на обледеневшем тротуаре по дороге из школы.

ЧП случилось в четверг, 23 января, у магазина на площади Ленина, 6. О нем рассказала мать пострадавшего ребенка в одной из пензенских групп в «ВКонтакте».

По словам женщины, из-за гололеда на улице первоклассница упала так сильно, что из носа пошла кровь.

В следственном комитете по данному факту организована проверка по статье о халатности, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Также ситуация находится на контроле прокуратуры.

«Надзорное ведомство даст оценку полноте реализации ответственными лицами полномочий по содержанию и благоустройству территории в зимний период. В ходе проверки будет рассмотрен вопрос о взыскании с виновных в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда», - отметила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.