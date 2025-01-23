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Общество

В регионе продолжат расширять сеть исправительных центров

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За 2024 год осужденные, отбывающие наказание в Пензенской области, произвели товары более чем на 300 млн рублей, по сравнению с 2023-м объем увеличился почти на четверть. Об этом сообщил руководитель регионального УФСИН Игорь Киреев на расширенном заседании коллегии управления в четверг, 23 января.

«Главная задача - чтобы осужденные выходили на свободу с трудовыми и профессиональными навыками. Ведется подготовка по 12 специальностям. Сейчас обучаются почти 300 человек. В результате среди спецконтингента трудоустроено 100%», - сообщили в областном правительстве.

Присутствовавший на заседании губернатор Олег Мельниченко отметил, что в регионе было выполнено поручение президента и при содействии ФСИН и Минюста России создано 6 исправительных центров для осужденных к принудительным работам.

«Обеспечена возможность трудоустройства для 527 человек. Условия для труда и проживания соответствуют всем требованиям», - подчеркнул он.

Сеть исправительных центров на территории Пензенской области будет расширяться. «Правительство Пензенской области оказывает содействие в создании еще 2 производственных площадок», - добавил губернатор.

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Источник — фото областного правительства
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