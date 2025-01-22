Сурский МУП хотят наказать за загрязнение окружающей среды

22.01.2025 | 20:36

В Сурске разлившиеся из канализационного колодца сточные воды обернулись для МУП «Теплоснабжение» штрафов в 1 млн 291 тыс. 500 рублей.

Такова сумма ущерба, нанесенного почвам. Иск о его взыскании подало управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Территорию, где случилось ЧП, осмотрели специалисты. Они взяли пробы и выявили существенное превышение по предельно допустимой концентрации ряда загрязняющих веществ. Общая площадь участка, которую залили сточные воды, равна 100 кв. м.

«Ведомством была направлена претензия в адрес МУП с предложением оплатить сумму причиненного вреда в добровольном порядке, однако оплата не поступила», - сообщили в Росприроднадзоре.

Ведомство направило иск в Арбитражный суд Пензенской области.