Сетевое издание|18+|Среда|22 янв 2025|23:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Снег |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Сурский МУП хотят наказать за загрязнение окружающей среды

Печать
Telegram

В Сурске разлившиеся из канализационного колодца сточные воды обернулись для МУП «Теплоснабжение» штрафов в 1 млн 291 тыс. 500 рублей.

Такова сумма ущерба, нанесенного почвам. Иск о его взыскании подало управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Территорию, где случилось ЧП, осмотрели специалисты. Они взяли пробы и выявили существенное превышение по предельно допустимой концентрации ряда загрязняющих веществ. Общая площадь участка, которую залили сточные воды, равна 100 кв. м.

«Ведомством была направлена претензия в адрес МУП с предложением оплатить сумму причиненного вреда в добровольном порядке, однако оплата не поступила», - сообщили в Росприроднадзоре.

Ведомство направило иск в Арбитражный суд Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте