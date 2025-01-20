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Общество

В Пензенской области проиндексировали выплаты на детей

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В Пензенской области с 1 января в связи с ростом прожиточного минимума увеличились пособия на ребенка, а также беременным женщинам.

Так, единое пособие на детей в регионе теперь составляет 7 224 рубля (50% от прожиточного минимума), 10 836 рублей (75%) или 14 449 рублей (100%). Для беременных этот вид выплаты равен 8 118 рублям (50% прожиточного минимума для трудоспособного населения), 12 177 рублям (75%) или 16 237 рублям (100%).

Вырос размер и других видов материальной помощи. Например, ежемесячное пособие на первого малыша до 3 лет и выплата из маткапитала на детей до 3 лет - до 14 449 рублей. Это сумма одного регионального прожиточного минимума ребенка.

«Все повышения отделение Социального фонда по Пензенской области осуществит беззаявительно, поэтому жителям региона не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в проиндексированных размерах», - отметили в пензенском отделении СФР.

Повышенные пособия граждане получат уже в феврале.

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