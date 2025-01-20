В Пензе на неделю перекрыли участок улицы Герцена

20.01.2025 | 17:14

В Пензе полностью перекрыли участок улицы Герцена между Жемчужной и Дзержинского.

Об этом в понедельник, 20 января, предупредила городская администрация.

Проезд запретили из-за коммунальной аварии, случившейся на теплотрассе в районе дома № 12. Для ликвидации утечки потребовалось проведение земляных работ.

«Ограничение будет действовать до 27 января», - уточнили в мэрии со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию.

Автомобилистов попросили учитывать информацию о перекрытии при передвижении по городу и планировании маршрутов.