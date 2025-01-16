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Общество

Причины отключения отопления в Пензе выясняет прокуратура

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Прокуратура Первомайского района Пензы проводит проверку по факту аварийного отключения отопления и подачи горячей воды.

Прорыв случился в районе дома № 41 на улице Чкалова. Отключение коснулось улиц Красной, Куйбышева, Советской, Володарского, Богданова, Карла Маркса, Лермонтова, Чкалова, Свердлова, Тамбовской, Ново-Тамбовской, Водопьянова. Оно может продлиться до полуночи.

По информации надзорного ведомства, ресурс отсутствует в 62 многоквартирных домах и 7 социально значимых организациях. Сотрудники ресурсоснабжающего предприятия ведут аварийно-восстановительные работы.

Прокуратура даст оценку исполнению законодательства о предоставлении коммунальных услуг.

«При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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Источник — фото областной прокуратуры
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