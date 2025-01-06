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Общество

В Пензенской области водители получили мандарины за трезвость

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В Лунинском районе сотрудники ГАИ провели профилактическую акцию «Витамин трезвости!». Они останавливали автомобилистов и напоминали им об опасности вождения в нетрезвом виде.

Инспекторы проявили креативность - помимо памяток, раздавали водителям яблоки и мандарины.

«Фрукты стали напоминанием о том, что они, в отличие от алкоголя, приносят организму человека только пользу», - объяснили в областной Госавтоинспекции.

В Пензенской области водители получили мандарины за трезвость

Водителей попросили не садиться за руль подшофе и сообщать о пьяных автомобилистах, проявляя таким образом активную гражданскую позицию.

Идея с фруктами не нова: накануне 23 Февраля в Каменском районе сотрудница ГАИ вместе с поздравительными открытками и правилами дорожного движения вручала мужчинам бананы.

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Источник — фото областной ГАИ
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