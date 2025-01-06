В Пензенской области водители получили мандарины за трезвость

06.01.2025 | 14:16

В Лунинском районе сотрудники ГАИ провели профилактическую акцию «Витамин трезвости!». Они останавливали автомобилистов и напоминали им об опасности вождения в нетрезвом виде.

Инспекторы проявили креативность - помимо памяток, раздавали водителям яблоки и мандарины.

«Фрукты стали напоминанием о том, что они, в отличие от алкоголя, приносят организму человека только пользу», - объяснили в областной Госавтоинспекции.

Водителей попросили не садиться за руль подшофе и сообщать о пьяных автомобилистах, проявляя таким образом активную гражданскую позицию.

Идея с фруктами не нова: накануне 23 Февраля в Каменском районе сотрудница ГАИ вместе с поздравительными открытками и правилами дорожного движения вручала мужчинам бананы.