Пензенцам вновь обещают плюсовую температуру

03.01.2025 | 15:55

В субботу, 4 января, в Пензенской области ожидается облачная погода, небольшой (днем местами умеренный) снег, который может быть мокрым.

Ветер по-прежнему будет юго-западным. Его скорость составит 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха прогнозируется -4...+1, днем -3...+2 градуса.

В народе 4 января называли Настасьиным днем. Считалось, что погода в этот день указывает на то, каким будет октябрь.

Кроме того, снегопад или иней на деревьях на Настасью обещали потепление, мороз и солнце - теплую осень, а обилие сосулек на крыше - богатый урожай.