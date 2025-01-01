Сетевое издание|18+|Среда|1 янв 2025|17:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

С 1 января повысились налоги, госпошлины и акцизы

Печать
Telegram

1 января в стране в силу вступили законы, касающиеся налогов, повышения госпошлин и акцизов. Кроме того, в России появился новый вид страхования.

С 1-го числа в России начала действовать прогрессивная шкала налогообложения. Изменения коснутся уже тех, чей доход за год составляет от 2,4 до 5 млн рублей. Для них ставка повысится до 15%. При доходе от 5 до 20 млн рублей она составит 18%. Ставку в 20% ввели для специалистов, получающих от 20 до 50 млн рублей, в 22% - больше 50 млн рублей.

Для остальных граждан НДФЛ останется на уровне 13%.

Кроме того, налоговые вычеты в 2 раза повысили для опекунов, попечителей, приемных родителей. До 18 000 рублей вырос вычет за сдачу нормативов ГТО.

С 1 января проиндексировали акцизы на крепкий алкоголь, сидр, медовуху, пиво. Так, с начала года акциз на этиловый спирт в крепком спиртном увеличится на 15% - с 643 рублей до 740 рублей.

Акциз на напитки крепостью от 0,5% до 8,6% (сидр, пуаре, медовуху, пиво) составит 30 рублей за 1 литр, для пива крепостью свыше 8,6% - 56 рублей за литр.

Подняли акциз на сладкие напитки - с 7 до 10 рублей за литр. Кроме того, продукт сочтут подакцизным при наличии уже не 5 г сахара на 100 мл, а 2 г.

«Ставка на сигареты и папиросы увеличится до 2 945 рублей за тысячу штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 000 рублей за тысячу штук», - пишет «Парламентская газета».

С первого дня нового года увеличилась госпошлина за регистрацию расторжения брака. Теперь разведенным парам придется заплатить 5 000 рублей, а не 1 600. Кроме того, вырос размер пошлины и за регистрацию гражданами сделок с недвижимостью. Сейчас она зависит от кадастровой стоимости объекта.

1 января в стране появилось долевое страхование жизни. Оно является еще одним инструментом для долгосрочного инвестирования и накопления денег.

«Система долевого страхования жизни широко распространена за рубежом. Она предусматривает, что средства, которые люди вкладывают в защиту жизни и здоровья, можно инвестировать в ценные бумаги. Ответственность за инвестиции будет нести страховщик. А если страхователь сам выбирает направления инвестирования, то риски лягут на него», - пояснила «Парламентская газета».

С 13 января договор дарения недвижимости необходимо будет закреплять у нотариуса, иначе документ сочтут недействительным. Исключением являются случаи, когда дом, квартира или участок переходит между супругами или близкими родственниками (родителями и детьми, бабушками, дедушками и внуками).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте