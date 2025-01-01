С 1 января повысились налоги, госпошлины и акцизы

01.01.2025 | 10:30

1 января в стране в силу вступили законы, касающиеся налогов, повышения госпошлин и акцизов. Кроме того, в России появился новый вид страхования.

С 1-го числа в России начала действовать прогрессивная шкала налогообложения. Изменения коснутся уже тех, чей доход за год составляет от 2,4 до 5 млн рублей. Для них ставка повысится до 15%. При доходе от 5 до 20 млн рублей она составит 18%. Ставку в 20% ввели для специалистов, получающих от 20 до 50 млн рублей, в 22% - больше 50 млн рублей.

Для остальных граждан НДФЛ останется на уровне 13%.

Кроме того, налоговые вычеты в 2 раза повысили для опекунов, попечителей, приемных родителей. До 18 000 рублей вырос вычет за сдачу нормативов ГТО.

С 1 января проиндексировали акцизы на крепкий алкоголь, сидр, медовуху, пиво. Так, с начала года акциз на этиловый спирт в крепком спиртном увеличится на 15% - с 643 рублей до 740 рублей.

Акциз на напитки крепостью от 0,5% до 8,6% (сидр, пуаре, медовуху, пиво) составит 30 рублей за 1 литр, для пива крепостью свыше 8,6% - 56 рублей за литр.

Подняли акциз на сладкие напитки - с 7 до 10 рублей за литр. Кроме того, продукт сочтут подакцизным при наличии уже не 5 г сахара на 100 мл, а 2 г.

«Ставка на сигареты и папиросы увеличится до 2 945 рублей за тысячу штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 000 рублей за тысячу штук», - пишет «Парламентская газета».

С первого дня нового года увеличилась госпошлина за регистрацию расторжения брака. Теперь разведенным парам придется заплатить 5 000 рублей, а не 1 600. Кроме того, вырос размер пошлины и за регистрацию гражданами сделок с недвижимостью. Сейчас она зависит от кадастровой стоимости объекта.

1 января в стране появилось долевое страхование жизни. Оно является еще одним инструментом для долгосрочного инвестирования и накопления денег.

«Система долевого страхования жизни широко распространена за рубежом. Она предусматривает, что средства, которые люди вкладывают в защиту жизни и здоровья, можно инвестировать в ценные бумаги. Ответственность за инвестиции будет нести страховщик. А если страхователь сам выбирает направления инвестирования, то риски лягут на него», - пояснила «Парламентская газета».

С 13 января договор дарения недвижимости необходимо будет закреплять у нотариуса, иначе документ сочтут недействительным. Исключением являются случаи, когда дом, квартира или участок переходит между супругами или близкими родственниками (родителями и детьми, бабушками, дедушками и внуками).