Названы необходимые составляющие новогодней аптечки

31.12.2024 | 10:54

В новогодней домашней аптечке необходимо иметь лекарства от отравления, противовирусные препараты и таблетки от аллергии, предупредили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Сорбенты помогут при рвоте, диарее и переедании. Также они нужны, чтобы убрать интоксикацию, в том числе алкогольную.

«Традиционно в новогодние праздники риск несчастного случая в алкогольном опьянении повышается. Очень важно помнить о мере. Даже у тех, кто мало пьет, есть шансы получить отравление алкоголем в новогодние праздники», - отметили в минздраве.

Противовирусными препаратами и антисептиками для горла рекомендуется запастись, поскольку впереди долгие каникулы: на учебу и работу пензенцы выйдут только 9 января.

Антигистаминные средства необходимо иметь на тот случай, если какие-то продукты на праздничном столе вызовут аллергию.