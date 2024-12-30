Опубликован график работы загсов в праздничные дни

30.12.2024 | 10:50

Стал известен режим работы территориальных отделов ЗАГС в Пензенской области в праздничные дни. График опубликовало региональное министерство труда, социальной защиты и демографии.

30 декабря открыты только два территориальных отдела в Пензе - по государственной регистрации отдельных видов актов гражданского состояния и в Ленинском районе.

31 декабря, 1, 3, 5, 7 января загсы не работают.

2 января будут работать ЗАГС по государственной регистрации отдельных видов актов гражданского состояния в Пензе, отделы Ленинского района Пензы, Кузнецка и Кузнецкого района, Каменки и Каменского района, Сердобска и Сердобского района.

4 января будут открыты ЗАГС по государственной регистрации отдельных видов актов гражданского состояния в Пензе, отделы Первомайского района Пензы и Нижнеломовского района.

6 января можно будет обратиться в отделы Октябрьского района Пензы, Кузнецка и Кузнецкого района, Каменки и Каменского района, Сердобска и Сердобского района, Бессоновского района.

8 января будет работать только отдел по государственной регистрации отдельных видов актов гражданского состояния в Пензе.

9 января откроются все загсы Пензенской области.