Рисунок юной пензячки попал в число лучших в стране

В Пензе наградили юных художников, приявших участие во всероссийском конкурсе «Мои родители работают в полиции». Один из рисунков попал в число лучших в стране.
Работы представили 37 пензенских детей, чьи отцы и матери трудятся в органах, а также студенты художественного училища (для них была отдельная номинация, посвященная Году семьи).
На рисунках ребята изобразили своих родителей, в том числе при исполнении служебных обязанностей.
«По итогам всероссийского конкурса работа из нашего региона вошла в число лучших в стране. Ее автором стала Виктория Святкина из Пензы (в возрастной категории 6-8 лет). Ей вручили специальный приз, а также диплом, подписанный председателем Общественного совета при МВД РФ», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.
Все участники получили сладкие подарки.
В завершение полицейский Дед Мороз поздравил детей с наступающим Новым годом и провел с ними веселые конкурсы.
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