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Общество

Рисунок юной пензячки попал в число лучших в стране

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В Пензе наградили юных художников, приявших участие во всероссийском конкурсе «Мои родители работают в полиции». Один из рисунков попал в число лучших в стране.

Рисунок юной пензячки попал в число лучших в стране

Работы представили 37 пензенских детей, чьи отцы и матери трудятся в органах, а также студенты художественного училища (для них была отдельная номинация, посвященная Году семьи).

Рисунок юной пензячки попал в число лучших в стране

На рисунках ребята изобразили своих родителей, в том числе при исполнении служебных обязанностей.

Рисунок юной пензячки попал в число лучших в стране

«По итогам всероссийского конкурса работа из нашего региона вошла в число лучших в стране. Ее автором стала Виктория Святкина из Пензы (в возрастной категории 6-8 лет). Ей вручили специальный приз, а также диплом, подписанный председателем Общественного совета при МВД РФ», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

Рисунок юной пензячки попал в число лучших в стране

Все участники получили сладкие подарки.

В завершение полицейский Дед Мороз поздравил детей с наступающим Новым годом и провел с ними веселые конкурсы.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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