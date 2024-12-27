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Общество

Обнародован праздничный график работы медучреждений в Кузнецке

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Стал известен режим работы учреждений здравоохранения в Кузнецке в праздничные дни. Его опубликовала администрация города.

Поликлиники будут функционировать с 8:00 до 16:00 по следующему расписанию:

- 29 декабря - № 2;

- 1 января - № 1, 4;

- 5 января - № 3, 4;

- 7 января - № 2, 4.

На приеме - дежурный врач, медсестра, медицинский регистратор. Будет действовать кабинет неотложной помощи, производиться выписка лекарств, листков нетрудоспособности, свидетельств о смерти.

30 и 31 декабря, 2, 3, 4, 6, 8 января работают все поликлиники с 8:00 до 16:00 в режиме субботы. Будет оказываться неотложная помощь (как в поликлинике, так и на дому); производиться выписка лекарственных средств, листков нетрудоспособности, свидетельств о смерти.

Неврологи принимают с 8:00 до 14:00 4 января в поликлинике № 3, 6 января - в поликлинике № 4.

Офтальмолог ведет прием с 8:00 до 14:00 3 января в поликлинике № 1, 4 января - в поликлинике № 2.

Онколог - 3 января с 8:00 до 14:00 в поликлинике № 2.

Хирурги/травматологи - 30 декабря, 2, 3, 4, 6, 8 января с 8:00 до 14:00 в поликлинике № 2.

Урологи будут работать с 30 декабря по 8 января по отдельному графику «дежурство на дому».

2 января процедурный кабинет в поликлинике № 2 будет открыт для обследования пациентов в дневной стационар ЦАОП.

Дерматолог проведет прием 30 декабря, 3, 6 января с 8:00 до 13:00.

Порядок работы поликлиник Кузнецкой детской ЦРБ:

- 30 декабря с 8:00 до 15:00 - прием дежурного педиатра в детских поликлиниках по адресам: Рабочая, 346а; Осипенко, 50; Белинского, 13. С 9:00 до 15:00 - оказание неотложной помощи на дому по вызовам, принятым контакт-центром или регистратурой с 8:00 до 13:00.

- 31 декабря, 2, 3, 4, 6, 8 января с 8:00 до 15:00 - прием дежурного педиатра на Рабочей, 346а. С 9:00 до 15:00 - оказание неотложной помощи на дому по вызовам, принятым контакт-центром или регистратурой с 8:00 до 13:00.

- 1, 5, 7 января - выходные дни. Неотложную помощь можно будет получить в приемном отделении детского стационара.

В поликлинике на Рабочей, 346а, 3 января с 8:00 до 14:00 - прием отоларинголога и офтальмолога, 6 января - невролога.

Кабинет инфекциониста будет открыт 6 января с 8:00 до 10:00 (взятие соскоба на э/б), 8 января - с 8:00 до 13:00.

В женской консультации 30 декабря, 2, 3, 4, 6 и 8 января с 8:00 до 14:00 будет принимать дежурный акушер-гинеколог. В выходные и праздничные дни неотложная помощь оказывается в приемном отделении детского стационара и приемном отделении родильного дома.

ПЦР-лаборатория и клиническая лаборатория будут принимать материал для исследований 30 декабря, 3 и 6 января.

Аптека станет выдавать медикаменты по рецептам 3 и 6 января.

В Кузнецкой межрайонной стоматологической поликлинике для неотложной помощи 30 и 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 января с 8:00 до 14:00 предусмотрена работа дежурных бригад, 5 января - дежурного врача.

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Источник — фото pixabay.com
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