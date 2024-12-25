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Общество

В Пензе чиновники исполнили мечты детей

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Руководство Пензы принимает участие в благотворительной акции «Елка желаний»: чиновники воплощают в жизнь мечты детей.

Временно исполняющий полномочия главы города Олег Денисов побывал в гостях у 8-летней Мирославы, которая перенесла лейкоз. Она мечтала о смартфоне, отправила свой запрос на «Елку желаний», и Олег Денисов подарил ей гаджет.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Сергей Волков вручил самокат 9-летнему Максиму. Заместитель по земельным и градостроительным вопросам Ярослав Щигорев исполнил мечту 10-летнего Даниила и передал ему набор Lego.

Глава администрации Октябрьского района Артем Садовов подарил 5-летней Полине умную колонку. Глава администрации Первомайского района Наталья Озерова передала 11-летней Ксении цифровую фоторамку с поддержкой аудио и видео и дистанционным управлением.

Глава администрации Железнодорожного района Андрей Шулькин поздравил 14-летнюю Юлию, которая хотела получить сюрприз. Он привез ей умную колонку с голосовым помощником.

Глава администрации Ленинского района Александр Максимов подарил 10-летней Алисе искусственную елку.

«У всех вышеперечисленных детей - ограниченные возможности здоровья или инвалидность. Ребята, их братья и сестры получили сладкие подарки», - сообщили в администрации.

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