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Общество

Пензенцы помогают очищать берега Черного моря от мазута

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Жители Пензенской области не остались в стороне от беды, которая произошла в Краснодарском крае. 15 декабря во время шторма 2 танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпели крушение у Керченского пролива.

Они перевозили 9 200 тонн мазута. Им оказались загрязнены десятки километров береговой линии.

«Подскажите пожалуйста, оказывается ли или оказана какая-то помощь Анапе в устранении последствий экологической катастрофы, что там произошла?» - поинтересовалась на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пензячка Ольга И.

Ей ответил представитель регионального минлесхоза.

«Делегация от Пензенской области принимает участие в Анапе для помощи в ликвидации последствий после разлива мазута в Черном море. Закупили необходимый инвентарь, средства индивидуальной защиты и медикаменты для волонтеров, которые будут участвовать в этой важной миссии», - рассказал представитель министерства.

По словам специалистов, объем загрязненного грунта может достичь 200 000 тонн, часть мазута остается в море, его постепенно будет выносить на берег, часть вещества осядет на дно и станет причиной вторичного загрязнения.

Экосистеме нанесен большой вред, погибли животные и птицы. Пляжи Краснодарского края придется очищать несколько раз. Предполагается, что в 2025 году курортный сезон придется отменить.

По мнению экологов, разлив мазута скажется и на людях, например, из-за употребления зараженной рыбы. Потребуются годы, чтобы устранить последствия катастрофы.

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