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Общество

26 декабря в Пензенской области ожидается туман

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В Пензенской области в ночь на четверг, 26 декабря, местами ожидается небольшой снег, туман. Ветер слабый, неустойчивый. Прогнозируется температура 0…-5 градусов.

Об этом рассказали синоптики Приволжского УГМС. Утром будет пасмурно, термометр покажет -2…-3 градуса.

Днем местами пройдет снег, в некоторых районах ожидается туман. Температура воздуха составит 0…-5 градусов. Сохранится слабый и неустойчивый ветер.

Ранее синоптики предупреждали, что регион окажется во власти антициклона. Южный ветер принесет пензенцам очередную волну оттепели, осадки при этом прекратятся.

Согласно народным приметам, какая погода будет 26 декабря, такую следует ожидать и в течение всего января. Морозы и метели предвещает появившийся на деревьях иней.

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