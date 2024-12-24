Нарколог предупредил об опасности конфет с алкогольной начинкой

24.12.2024 | 08:12

Десерты и напитки с ароматами спиртных коктейлей, а также конфеты с алкогольной начинкой могут быть опасны для здоровья.

Об этом предупредил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин в беседе с «Радио 1».

По его словам, такие ароматизаторы могут вызвать аллергию. Поэтому людям, склонным к аллергическим реакциям, не рекомендуется употреблять продукты с подобными добавками.

Особую угрозу такие сладости таят для подростков: они могут спровоцировать знакомство с настоящими спиртными напитками.

«Другими словами, подросток, который пил чай «с ароматом коньяка» и ел конфеты или мороженое со вкусом алкогольного коктейля, гораздо легче согласиться попробовать настоящий спиртной напиток, чем тот, кто не знаком с этими вкусами», - пояснил эксперт.