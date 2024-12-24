31 декабря нужно отказаться от запеченного гуся

24.12.2024 | 12:33

Традиция встречать Новый год за столом с калорийной пищей и большим количеством алкоголя нередко приводит к негативным последствиям для организма - восстанавливаться придется весь следующий день, а то и дольше.

Главный врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Пузракова призвала жителей региона отметить торжество в стиле здорового образа жизни.

«Речь не идет о том, чтобы убрать всю еду и алкоголь с новогоднего стола. Но праздничное настроение можно создать красивым украшением обстановки, а также приготовить блюда с низким содержанием жира, сахара, соли», - уточнила она.

Так, вместо майонеза врач рекомендовала использовать йогурт со сметаной и различные соусы.

«Можно приготовить и жирного запеченного гуся, но лучше его съесть на следующий день, 1 января, в первой половине дня», - дала она еще один совет.

Ирина Пузракова предложила заранее продумать все выходные, запланировав в каждый из них какое-то занятие: пройтись по зимнему лесу или городским улицам, приготовить новое блюдо, встретиться с родственниками и друзьями.

«Нужно понимать, что ты будешь делать завтра. Да, 1 января можно дать себе послабление и проспать до вечера, но это только один день. Остальные дни должны быть заполнены по четкому плану. Тогда вы переживете каникулы с пользой для здоровья и выйдете на работу после длинных каникул бодрыми и здоровыми», - подытожила Ирина Пузракова.