Сетевое издание|18+|Вторник|24 дек 2024|14:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

31 декабря нужно отказаться от запеченного гуся

Печать
Telegram

Традиция встречать Новый год за столом с калорийной пищей и большим количеством алкоголя нередко приводит к негативным последствиям для организма - восстанавливаться придется весь следующий день, а то и дольше.

Главный врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Пузракова призвала жителей региона отметить торжество в стиле здорового образа жизни.

«Речь не идет о том, чтобы убрать всю еду и алкоголь с новогоднего стола. Но праздничное настроение можно создать красивым украшением обстановки, а также приготовить блюда с низким содержанием жира, сахара, соли», - уточнила она.

Так, вместо майонеза врач рекомендовала использовать йогурт со сметаной и различные соусы.

«Можно приготовить и жирного запеченного гуся, но лучше его съесть на следующий день, 1 января, в первой половине дня», - дала она еще один совет.

Ирина Пузракова предложила заранее продумать все выходные, запланировав в каждый из них какое-то занятие: пройтись по зимнему лесу или городским улицам, приготовить новое блюдо, встретиться с родственниками и друзьями.

«Нужно понимать, что ты будешь делать завтра. Да, 1 января можно дать себе послабление и проспать до вечера, но это только один день. Остальные дни должны быть заполнены по четкому плану. Тогда вы переживете каникулы с пользой для здоровья и выйдете на работу после длинных каникул бодрыми и здоровыми», - подытожила Ирина Пузракова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте