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Общество

Зареченцев просят не парковаться в местах очистки снега

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В Заречном разработали график уборки снега с улиц на следующую неделю. Автомобилистов просят учитывать его и не парковаться в обозначенных местах, чтобы не мешать спецтехнике.

Снегоочистка будет проводиться в следующем порядке:

- 23 декабря - ул. Зеленая (нечетная сторона), ул. Ленина (от ул. Зеленой до пр. 30-летия Победы - нечетная сторона);

- 24 декабря - ул. Зеленая (четная сторона), пр. 30-летия Победы (от ул. Ленина до ул. Комсомольской);

- 25 декабря - ул. Ленина (от пр. 30-летия Победы до ул. Зеленой - четная сторона);

- 26 декабря - ул. Ленина (от пр. 30-летия Победы до ул. Строителей - нечетная сторона);

- 27 декабря - ул. Ленина (от ул. Строителей до КПП-11 - нечетная сторона, от ул. Строителей до пр. 30-летия Победы - четная);

- 28 декабря - ул. Строителей.

«Просим водителей не создавать помех для работы коммунальных служб и быть внимательными на дорогах», - обратились к зареченцам в администрации закрытого города.

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Источник — фото администрации Заречного
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