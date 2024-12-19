Работающего в Сердобске перевозчика оштрафовали на 200 000 рублей

19.12.2024 | 14:00

Кузнецкий районный суд по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО рассмотрел административное дело в отношении ООО «Кузнецкая транспортная компания». Перевозчик грубо нарушил условия, предусмотренные лицензией.

6 ноября сотрудники Ространснадзора провели рейд в Сердобске. Они проверили ПАЗы, которые перевозили пассажиров по маршруту № 438 (г. Сердобск - с. Соколка) и № 10 (ДВТ - п. Рощино) на основании путевых листов, выданных ООО «Кузнецкая транспортная компания».

Оказалось, что к лицензируемому виду деятельности были допущены автобусы, не прошедшие предрейсовый контроль технического состояния и не оснащенные аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Ранее перевозчику выдавались предостережения о недопустимости работы без передачи данных через ГЛОНАСС, но он не принял мер по соблюдению установленных правил и норм.

Суд оштрафовал ООО «Кузнецкая транспортная компания» на 200 000 рублей.