Пензенцы продолжают заражаться мышиной лихорадкой

13.12.2024 | 18:12

В Пензенской области, несмотря на наступившую зиму, продолжают фиксироваться случаи геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которую еще называют мышиной.

В пятницу, 13 декабря, в областном центре специализированных видов медпомощи (известном у пензенцев как КИМ) сообщили, что сейчас на лечении находятся 8 человек, из них 2 - в реанимации.

«Заболевание протекает тяжело. При неэффективности консервативных методов лечения применяется экстракорпоральный - гемодиафильтрация (подключение к аппарату искусственной почки)», - предупредили специалисты.

В Пензенской области показатель заболеваемости мышиной лихорадкой в 3,5 раза выше, чем в целом по России: 12,44 на 100 000 населения против 3,47 (по данным за 2023 год).

Мышиная лихорадка - опасное заболевание, при котором возможен летальный исход. Инфекция передается человеку от больных грызунов воздушно-пылевым путем. Врачи порекомендовали обращаться за помощью при первых же симптомах (повышение температуры тела до 39-40 градусов, головная боль, тошнота, нередко снижение остроты зрения; при этом отсутствуют насморк, кашель, боли в горле).