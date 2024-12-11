Земетчинскому подростку дали шанс уехать от пьющих родственников

11.12.2024 | 20:14

В Земетчинском районе после вмешательства прокуратуры подростка поставили в очередь на жилье. В противном случае ему пришлось бы оставаться в доме с отцом, лишенным родительских прав, и дядей. Оба взрослых страдают алкоголизмом.

В июле 2024 года юноша, воспитанник Спасского центра помощи детям, обратился за помощью в администрацию района. Он просил установить факт невозможности проживания в доме с пьющими родственниками.

Однако подростку отказали, не выяснив, есть ли на самом ли деле у его отца и дяди хронические заболевания, а также состоят они на учете или нет.

«Прокурор внес представление главе администрации Земетчинского района. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования несовершеннолетний включен в список детей, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями», - сообщили в областной прокуратуре.

Виновного привлекли к дисциплинарной ответственности.