Долги за услуги ЖКХ собираются взыскивать без суда

10.12.2024 | 08:19

В России хотят создать внесудебный механизм взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Такой законопроект Госдума рассмотрит в первом чтении в четверг, 12 декабря.

В пояснительной записке к документу указывается, что цель нововведения - снизить задолженность за ЖКУ и сократить нагрузку на суды.

Предложенный механизм предполагает, что управляющие организации и ресурсники будут обращаться к нотариусу, предъявив расчет задолженности, договор на предоставление услуги (в нем должна быть указана возможность взыскать долг таким способом) и заявление об отсутствии судебного спора с должником.

Нотариусу предстоит проверить, является ли гражданин, игнорирующий квитанции, собственником жилья или его пользователем. Затем должника уведомят по почте или через портал госуслуг о предъявленном требовании. На погашение задолженности или возражения хотят давать 7 дней. В противном случае нотариус делает исполнительную надпись. Оспорить ее можно будет в суде в течение 3 месяцев.

Эксперты, мнение которых приводит издание «Коммерсантъ», назвали предложенный порядок очень актуальным.

«В большинстве случаев из-за ограничения доступа к данным ЕГРН УК и РСО не могут получить информацию о том, кому принадлежит жилое помещение; суд может и сам установить личность должника, но с учетом повышенных недавно госпошлин издержки на это довольно высоки. У нотариуса же есть доступ к ЕГРН и регистру населения, что позволяет осуществить двойную сверку данных и снизить риск оформления исполнительной надписи в отношении лица, которому жилое помещение уже не принадлежит», - отметили они.

Правительство РФ тоже одобрило инициативу и поддержало ее, но при условии доработки. Так, срок в 7 дней для погашения долга или возражений назвали недостаточным.