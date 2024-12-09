В минздраве назвали число привившихся от гриппа пензенцев

09.12.2024 | 11:49

В Пензенской области завершилась иммунизация беременных и детей против гриппа. Ее прошли более 1 000 будущих матерей и около 150 000 несовершеннолетних, что составляет 100% от плана, сообщили в региональном минздраве.

«Эпидемиологическая ситуация сейчас стабильная, заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышает эпидпорога», - рассказала замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

До середины декабря продлится вакцинация взрослых. Сейчас привито более 560 000 человек (99,9% от плана). Уколы ставят препаратами «Ультрикс Квадри», «Совигрипп» и «Флю-М».

Вакцинацию проводят для создания коллективного иммунитета, чтобы избежать проблем в эпидсезон. Кроме того, медики напоминают о необходимости соблюдать масочный режим, тщательно мыть руки, использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Они предупреждают об опасности посещения мест массового скопления людей и призывают при появлении симптомов обращаться к врачу.

Ранее стало известно, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидается во второй половине декабря.