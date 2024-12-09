10 декабря погода в Пензенской области не изменится

По данным Приволжского УГМС, во вторник, 10 декабря, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег.
Ветер подует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с.
В ночь на вторник на улице похолодает до -9 градусов, в некоторых районах также ожидается небольшой снег.
Днем термометры покажут -1...-6, а в ночь на среду снова до -9 градусов.
В народном календаре 10 декабря - Знамение. На Руси верили, что если воробьи в этот день громко чирикают и часто перелетают стаями с места на место, то нужно ждать потепления. Морозы сулил иней на деревьях.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀