10 декабря погода в Пензенской области не изменится

09.12.2024 | 21:00

По данным Приволжского УГМС, во вторник, 10 декабря, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на вторник на улице похолодает до -9 градусов, в некоторых районах также ожидается небольшой снег.

Днем термометры покажут -1...-6, а в ночь на среду снова до -9 градусов.

В народном календаре 10 декабря - Знамение. На Руси верили, что если воробьи в этот день громко чирикают и часто перелетают стаями с места на место, то нужно ждать потепления. Морозы сулил иней на деревьях.