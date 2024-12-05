Сетевое издание|18+|Четверг|5 дек 2024|13:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На капремонт ул. Ростовской хотят выделить 12 млн рублей

Печать
Telegram

На капитальный ремонт дороги на улице Ростовской в Пензе планируется выделить 12 257 900 рублей. Такую сумму предлагается заложить в бюджет на 2025 год.

Речь идет об участке протяженностью 1 700 м от пересечения с улицей Терновского до дома № 187 на Ростовской.

На совместном заседании комиссий в четверг, 5 декабря, большинство депутатов проголосовало за проект бюджета, в котором предусмотрены данные расходы. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.

Ранее сообщалось, что разработка проектной документации на капремонт участка ул. Ростовской обойдется в 8 млн 650 тыс. рублей. Открытый конкурс проводился на портале госзакупок. Начальная (максимальная) стоимость составляла 9 619 961 рубль, победителем признали участника, снизившего эту сумму почти на 1 млн.

Заказчиком ПСД выступило управление капитального строительства, работы финансируются также из городской казны. Подготовить проект на капремонт дороги необходимо до 15 мая 2025 года.

Состояние улицы Ростовской много лет вызывает нарекания пензенцев. Во время сильных дождей или паводка образуются озера, препятствующие проезду машин. Для откачки воды местным жителям требуется срочная помощь коммунальных служб. На ликвидацию подтоплений и их последствий тратятся бюджетные деньги.

В связи с этим в августе было решено проложить там ливневую канализацию. Заняться разработкой ПСД поручили управлению капстроительства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте