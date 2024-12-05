На капремонт ул. Ростовской хотят выделить 12 млн рублей

05.12.2024 | 11:24

На капитальный ремонт дороги на улице Ростовской в Пензе планируется выделить 12 257 900 рублей. Такую сумму предлагается заложить в бюджет на 2025 год.

Речь идет об участке протяженностью 1 700 м от пересечения с улицей Терновского до дома № 187 на Ростовской.

На совместном заседании комиссий в четверг, 5 декабря, большинство депутатов проголосовало за проект бюджета, в котором предусмотрены данные расходы. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.

Ранее сообщалось, что разработка проектной документации на капремонт участка ул. Ростовской обойдется в 8 млн 650 тыс. рублей. Открытый конкурс проводился на портале госзакупок. Начальная (максимальная) стоимость составляла 9 619 961 рубль, победителем признали участника, снизившего эту сумму почти на 1 млн.

Заказчиком ПСД выступило управление капитального строительства, работы финансируются также из городской казны. Подготовить проект на капремонт дороги необходимо до 15 мая 2025 года.

Состояние улицы Ростовской много лет вызывает нарекания пензенцев. Во время сильных дождей или паводка образуются озера, препятствующие проезду машин. Для откачки воды местным жителям требуется срочная помощь коммунальных служб. На ликвидацию подтоплений и их последствий тратятся бюджетные деньги.

В связи с этим в августе было решено проложить там ливневую канализацию. Заняться разработкой ПСД поручили управлению капстроительства.