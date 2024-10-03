На проект капремонта улицы Ростовской потратят 8,6 млн рублей

03.10.2024 | 21:29

Разработка проектной документации на капитальный ремонт улицы Ростовской в Терновке обойдется в 8 млн 650 тыс. рублей. Речь идет об участке протяженностью 1 700 м от пересечения с улицей Терновского до дома № 187 на Ростовской.

Открытый конкурс проводился на портале госзакупок. Начальная (максимальная) стоимость составляла 9 619 961 рубль, победителем признали участника, снизившего эту сумму почти на 1 млн.

Заказчиком ПСД выступает управление капитального строительства, работы будут профинансированы из городского бюджета.

Подготовить проект на капремонт дороги необходимо до 15 мая 2025 года. В графе «Срок строительства объекта» указан 2026-й.

Состояние улицы Ростовской много лет вызывает нарекания пензенцев. Во время сильных дождей или паводка образуются озера, препятствующие проезду машин. Для откачки воды местным жителям требуется срочная помощь коммунальных служб. На ликвидацию подтоплений и их последствий тратятся бюджетные деньги.

В связи с этим в августе было решено проложить там ливневую канализацию. Заняться разработкой ПСД поручили управлению капитального строительства.