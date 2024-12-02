3 декабря в Пензенской области осадки не ожидаются

02.12.2024 | 21:00

По данным Приволжского УГМС, во вторник, 3 декабря, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ветер подует с юго-запада, 7-12 м/с.

В ночь на вторник на улице похолодает до -5 градусов. Местами пройдет небольшой снег, в том числе мокрый.

Днем термометры покажут -4...+1. В ночь на среду их столбики опустятся до -3...-8 градусов.

В народном календаре 3 декабря день Прокла, когда на Руси по погоде судили о том, каким будет июнь. Также верили: если ночью и рано утром на Прокла идет снег и ветра нет, то ближайшие дни будут ясными.