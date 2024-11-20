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Общество

Пенсионеров могут освободить от туристического налога

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В Пензе пенсионеров могут освободить от туристического налога, который с 2025 года будет взиматься с тех, кто останавливается в гостиницах или отелях.

С такой инициативой выступили сразу несколько депутатов городской думы при обсуждении вопроса на заседании комиссии в среду, 20 ноября.

Налог будет рассчитываться как произведение стоимости проживания и установленной налоговой ставки (в 2025-м это 1%). Минимальная сумма - 100 рублей в сутки.

Федеральным законом уже предусмотрено освобождение от уплаты граждан, относящихся к льготным категориям. Управление экономического развития города предложило включить в список многодетных и членов семей участников СВО, в том числе погибших.

Депутаты считают, что в перечень лиц, с которых не стоит взимать сбор, должны входить и пенсионеры, ведь получают они немного, а после выхода на заслуженный отдых появляется время на путешествия.

Было решено проработать этот момент и как можно скорее внести изменения в проект.

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