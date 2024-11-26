Названы опасные для человека моющие средства

26.11.2024 | 08:43

Некоторые моющие средства, используемые в быту, представляют угрозу для здоровья. Особенно опасны те, в которых содержится хлор.

Об этом потребителей в беседе с изданием «Газета.ру» предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Он отметил, что средства с хлором используют для дезинфекции и отбеливания поверхностей, но испарения этого вещества могут вызвать раздражение кожи, глаз, дыхательных путей.

«Наибольшую опасность средства с хлором представляют для людей с заболеваниями органов дыхания и сердца, а также для тех, кто имеет дерматит или астму. Также стоит учитывать, что хлор может вступать в реакцию с другими химическими веществами, образуя токсичные продукты, влияющие на работу эндокринной и иммунной системы», - пояснил эксперт.

Некоторая бытовая химия влияет на технику, сантехнические устройства, повреждая поверхности. К примеру, соляная кислота в составе способна вызывать коррозию металлов, разрушать пластиковые элементы.

Дорохов посоветовал внимательно изучать инструкцию по применению моющих средств и их состав, а также помнить о мерах безопасности и использовать перчатки для защиты рук.