Сетевое издание|18+|Вторник|26 ноя 2024|10:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Названы опасные для человека моющие средства

Печать
Telegram

Некоторые моющие средства, используемые в быту, представляют угрозу для здоровья. Особенно опасны те, в которых содержится хлор.

Об этом потребителей в беседе с изданием «Газета.ру» предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Он отметил, что средства с хлором используют для дезинфекции и отбеливания поверхностей, но испарения этого вещества могут вызвать раздражение кожи, глаз, дыхательных путей.

«Наибольшую опасность средства с хлором представляют для людей с заболеваниями органов дыхания и сердца, а также для тех, кто имеет дерматит или астму. Также стоит учитывать, что хлор может вступать в реакцию с другими химическими веществами, образуя токсичные продукты, влияющие на работу эндокринной и иммунной системы», - пояснил эксперт.

Некоторая бытовая химия влияет на технику, сантехнические устройства, повреждая поверхности. К примеру, соляная кислота в составе способна вызывать коррозию металлов, разрушать пластиковые элементы.

Дорохов посоветовал внимательно изучать инструкцию по применению моющих средств и их состав, а также помнить о мерах безопасности и использовать перчатки для защиты рук.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте